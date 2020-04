Falta de agua en región Mendoza incrementa riesgo por coronavirus, advierten

La falta de agua potable en tres municipios de la región de Mendoza, mantiene bajo riesgo de contagio de coronavirus a poco más de 120 mil habitantes al recibir tandeos de agua o quedar sin el servicio hasta una semana, expresaron integrantes de la Cámara Inmobiliaria de la Propiedad.



Ciudad Mendoza, Río Blanco y Nogales padecen la peor sequía en años. Aunque no es responsabilidad directa, los Ayuntamientos de dichos municipios envían pipas con agua a las familias más afectadas, pues es la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) el organismo que cobra el servicio de agua a los ciudadanos.



“Ni siquiera cuentan con pipas para abastecer a la población, tenemos una semana sin agua”, refirió Magdalena Contreras, residente de Ciudad Mendoza, quien se queja de falta de presión en las líneas que surten el servicio, escases, tandeos y fugas constantes.



Emilio Gamboa, integrante de la Cámara Inmobiliaria en Río Blanco, precisó que debido a la pandemia de Coronavirus, la población ahora ni siquiera se puede lavar las manos porque no sale agua de la llave, las familias pobres no cuentan con recursos para adquirir un tanque de almacenamiento o construir una cisterna.



Lugares estratégicos como mercados, comercios o establecimientos públicos, restringieron el uso de sanitarios porque no cuentan con servicio de agua potable, situación que se viene agravando desde el pasado mes de febrero.



“No tienen vergüenza los de la CAEV, porque ellos siguen cobrando y dicen que no es tema de la oficina, si no de la baja captación de los manantiales pero tampoco hacen nada por mejorar el servicio, sólo cobran y entuban el agua”, expresó Claudia Campos, residente de la colonia centro de Río Blanco.



Todos coincidieron que son más de 120 mil habitantes quienes están en riesgo de contagiarse y propagar el COVID-19, al no tener forma ni de como lavarse las manos. Deben comprar garrafones de agua para consumo, lavado de trastes y ahora para lavarse las manos antes de cada alimento, pues la precaria economía no da para más.