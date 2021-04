Falta de agua, inminente crisis para Xalapa; urge acción federal

Al advertir que la falta de agua será la “próxima gran crisis” que enfrentará Xalapa, el candidato de la alianza “Va por México” a la Diputación federal, Américo Zúñiga Martínez, advirtió que se debe de orientar el Presupuesto de Egresos de la Federación para buscar una nueva fuente de abastecimiento para mediano y largo plazo en la capital.



“Imaginemos que esta pandemia se hubiese complicado con una crisis de agua, se hubiese agravado muchísimo más, porque hoy la necesitamos como el principal sanitizante que hay”, dijo.



El candidato alertó que el estiaje es peor que nunca, no obstante, actualmente se implementan “tandeos severos” que dañan las redes de agua, causan fugas y reducen la vida útil de las tuberías.



Zúñiga Martínez urgió a revisar toda la red de distribución de agua, precisamente por las fugas.



Recordó que en los años 80 la principal preocupación en la ciudad no era la inseguridad ni la movilidad, era el agua. En ese entonces se analizó y se consideró que había una urgencia de encontrar una fuente de abastecimiento, la cual se ubicó en el río de las Mariposas, que nace en Chilchotla, Puebla, y que pasa por Quimixtlán, también en Puebla.



Sin embargo, tras la construcción de presas en los 90, se justificó que el municipio no se debería preocupar por agua en los siguientes 25 años.



“Esos 25 años ya pasaron. Estamos ahora en el momento de las consecuencias”.



El exalcalde de Xalapa refirió que también es necesario preservar el agua que llega a la ciudad y para ello se deben de sembrar más árboles.



“Por ejemplo, durante mi administración se plantaron más de 200 mil árboles, no tan solo en Xalapa, también en las cuencas, para asegurar los servicios ambientales que nos prestan”.