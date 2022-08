Falta de apoyo hace renunciar a Kelly Ruiz al título de Señora México 2021

Kelly Ruiz Morales, Señorita México 2021 y originaria de Cosautlán de Carvajal, renunció esta mañana a su título por falta de apoyo para representar al país en un certamen de belleza internacional en Nigeria, declaró.“En primer lugar quiero agradecer a la organización Señorita México por permitirme crecer en muchos aspectos de mi vida, he dado un giro radical llena de muchas satisfacciones y trabajo, no ha sido fácil portar un título tan importante como éste, pero siempre lo he hecho con mucho amor, respeto y responsabilidad. Quiero informarles mi renuncia oficial al cargo de Señorita México, esto por motivos personales y falta de apoyo y logística por parte de la organización nacional para ir a representar a mi hermoso país a un certamen internacional”.Ruiz afirmó que tocó muchas puertas en municipios y estados, por lo que se dice agradecida con aquellos municipios que la apoyaron, al igual que sus patrocinadores, con su equipo estatal de trabajo, con su familia y principalmente con todo México. Ya que señaló que haber sido Señorita México fue y seguirá siendo una experiencia maravillosa en su vida.A su vez, su manager, Lolita Gutiérrez, manifestó: “Aquí no es buscar culpables, finalmente ella se preparó, está preparada para cualquier certamen. Cuando una puerta se cierra sabemos que hay infinidad de puertas para todos que se nos abren. Simplemente es agradecer a las puertas que tocó y fueron abiertas. No es buscar culpables, finalmente el apoyo no se ha dado al 100 por ciento como se esperaba y es simplemente eso. Viene a dar la cara y agradecer a todas aquellas personas que le dieron la mano”.El certamen internacional mencionado y del que señaló que no tuvo apoyo es el que se va a realizar en Nigeria, cuyos viaje redondo implica un costo de alrededor de 70 mil pesos.“Esto no solamente involucra mi imagen, sino mi equipo de trabajo que son marcas, diseñadores, trajes típicos, vestidos de gala, vestidos de cóctel, vestidos para ir a cualquier parte donde te vaya a llevar la organización internacional. Esos vestidos realmente no cuestan mil, 2 mil o 3 mil pesos, ya estamos hablando de gastos mayores”, afirmó Kelly Ruiz.La originada de Cosautlán cuenta con una Licenciatura en Relaciones Industriales, estudia lengua inglesa y trabaja junto con la fundación Manos Unidas haciendo labores altruistas.“Yo me voy a seguir preparando, no es la única plataforma que existe, hay muchos certámenes a los cuales puede tocar puerta porque aquí no se cierra este sueño”.Ante los inconvenientes que ha atravesado señaló que esto desalienta la participación, ya que para ella fue un sueño de su toda su vida, “en esta ocasión, por qué digo, los tiempos de Dios son perfectos y uno nunca sabe. Lo que le diría a las niñas sería que sigan luchan por su sueño, simplemente sólo observen bien la parte de los certámenes, los buenos comentarios de la organización para que no tengan estos problemas como los míos”.