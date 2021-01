Falta de clases pegó en venta de Roscas

Aunque no fue como en otros años, la venta de Rosca de Reyes fue buena, principalmente para los que la compartieron en la casa o en la oficina, afirmó el consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAIMPA), Nahum Bichir Lajud.



La falta de clases presenciales redujo significativamente la demanda de este producto, porque generalmente se adquirían entre 1 a 2 Roscas por grupo.



"Muy bien lo referente a casas y oficinas que están trabajando pero no tenemos escuelas y esos nos pega porque cada salón era una o dos Roscas pero influyó mucho la partida de Rosca en familia", dijo.



También ayudó que las empresas adquirieron Rosca para repartir a los empleados y que la llevaran a sus casas.



"Muchas empresas compraron Rosca para regalar a sus empleados, de 10 a 15".



El llamado del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, a no reunirse a partir Rosca por la pandemia por el COVID-19, originó que las Rocas chicas y medianas fueran las más solicitadas.



"Estamos notando que la venta de escuelas sí nos beneficiaba. No nos podemos quejar. Se está vendiendo mucho la Rosca chica y mediana".



Será en los próximos días cuando se pueda tener el balance final del impacto de la crisis sanitaria en la venta de Rosca de Reyes.