Falta de educación y deserción escolar, origen de inseguridad y pobreza en el país

Marcelino Muñoz, creador de la Fundación "Marcelino Muñoz", dio conferencia de prensa en la que promueve su libro Propósito de Vida, el porqué y para qué vivir con la que busca incentivar la lectura y la retención escolar.Marcelino manifestó que la falta de educación y la deserción escolar son las causantes de los problemas de inseguridad y pobreza que se viven en nuestro país."La pobreza, la violencia, la inseguridad, las adicciones, la migración que tenemos en México tiene que ver con pocos años de estudios", expresó.Aclaró que debe haber un plan escolar en el que los docentes preparen a los estudiantes hacia el liderazgo y la toma de decisiones."Los jóvenes no saben tomar decisiones y en las escuelas no hay materias para tomar decisiones, para liderazgo, para trabajo en equipo", agregó.El autor del libro Propósito de Vida, el por qué y para qué vivirrecalcó la importancia de no abandonar los estudios en estos tiempos que serán cada vez más difíciles."Estos tiempos, por COVID y por otras situaciones va a ser cada vez más difícil y nos exige estar muy preparados para poder salir adelante ante estas adversidades", manifestó.Ante la contrariedad de que la mayoría de los jóvenes abandonan los estudios por falta de oportunidades que les ayuden a sobrellevar las situaciones que les obligan a dejar la escuela, Marcelino Muñoz mencionó que debe existir una educación que les enseñe a ellos mismos a crear oportunidades."Tenemos que prepararlos para que, si no hay oportunidad, ellos deben crearla", finalizó.