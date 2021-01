Falta de estrategia sanitaria complicará situación económica en México, advierte empresario

El empresario Edgar Chaín Trueba lamentó el grave problema que se sigue teniendo en materia de salud en México, el cual se ha agravado con el aumento de casos y la falta de estrategia de las autoridades para hacer frente al COVID-19.



"En el tema de la pandemia no tiene mucho que comenzaron a hablar del cubrebocas cuando esto debió haberse usado desde el día uno. El serio problema que tenemos va a traer consecuencias porque el crecimiento de México es de los peores de Latinoamérica, después de que el 2019 fue también muy malo".



Agregó que la situación en este año no será buena y no es suficiente para poder salir del grave problema en que está el país. "Además, no van a alcanzar los ingresos petroleros que presupuestaron y si la caída económica es tan fuerte, el problema es ¿qué vamos hacer? Y también le agregamos que se echaron el dinero de los fideicomisos".



Añadió que el grave problema es invertir en donde no hay beneficio económico. "No hay una eficiencia económica en meterle dinero a una refinería que no va a ser negocio, a la CFE que no es negocio y a un tren, que no digo que no debe hacerse pero no como proyecto prioritario ante lo demás que es urgente, como la salud y la economía".



El empresario destacó que en referencia al tren, si bien es cierto que se necesita desarrollo, este debe ser carretero, en ductos, gas, energía eléctrica, pues no lo hay.