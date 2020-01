Falta de nieve en el Pico de Orizaba anuncia severa sequía en próximos meses: Biólogo

La falta de nieve en el volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba anuncia una severa sequía en próximos meses, dijo el biólogo y consultor ambiental Guillermo Montealegre Quintero.



Explicó que este problema se viene arrastrando desde hace ya varios años y se ha venido recrudeciendo, pues el 2019 fue una de las temporadas más secas.



Indicó que es el resultado del cambio climático y que ya debe de preocupar a los Gobiernos, quienes no tienen planes para hacer frente al problema, ni siquiera han sembrado árboles.



Agregó que el Pico de Orizaba es la principal y única fuente de abastecimiento de agua de cientos de municipios de la zona Centro, los cuales se verán afectados por la intensa sequía que se prevé azote la región en próximos meses.



El llamado a la sociedad civil es que se unan y pongan el ejemplo, no contaminando, usando menos energía eléctrica, no usando bolsas de plástico y generando menos deshechos.



Asimismo, lamentó que los municipios carezcan de un Plan de Acción Climática Municipal o Pacmun, minimizando con ello el problema.