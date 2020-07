Falta de políticas económicas y sanitarias agravan pandemia en México, opinan

Problemas económicos fuertes, falta de generación de empleo y de crisis económica familiar y empresarial se viven, como resultado de la pandemia de COVID-19, ante la falta de políticas económicas y sanitarias eficientes en el país.



En lo anterior, coincidió el analista político Enrique Trueba, al señalar que en México y Veracruz no se ha visto el trabajo del Gobierno en apoyo a familias desprotegidas, empresarios y diversos sectores como el del entretenimiento, restaurantero, construcción y sectores económicos que sufren las consecuencias.



Ante dicho escenario, 10 millones de mexicanos bajarían su capacidad económica familiar, se generaría mayor pobreza y se sumarían más pérdidas de fuentes de empleo a las 800 mil que hasta el momento se tiene conocimiento a nivel nacional.



En Estados Unidos, dijo, adicional al Seguro de Desempleo, el Gobierno ofreció a las familias una ayuda de cuatro meses a quienes perdieron el empleo por consecuencia de la pandemia y aquí en México, no hay ningún tipo de apoyo para quienes viven de su trabajo de todos los días.



Ambulantes, taxistas, músicos, meseros que están todos los días trayendo sustento a casa y que les está costando mucho trabajo, no tienen ningún tipo de apoyo y resulta preocupante no tener una fórmula adecuada en nuestro Gobierno como lo hicieron muchos países con una economía más endeble a la de México y aun así le entraron con todo.



Enrique Trueba señaló que el Presidente dice no tener créditos contratados pero tampoco se ha sabido el destino de los recursos. Por ello, los Gobiernos deben aplicar sus baterías en ayudar a la población vulnerable para enfrentar lo que resta de la pandemia en el país.



Otro descalabro de la falta de estrategia, consideró, es que ahora con la pandemia, la gente sale por necesidad económica y si a eso se le agrega el hacer caso omiso a las recomendaciones sanitarias, la situación de México y Veracruz será peor.