Falta de recolección de basura afecta a 600 familias, en Veracruz Puerto

Vecinos del Fraccionamiento Valle Alto del municipio de Veracruz, se quejan de la gran acumulación de basura que hay en sus calles, aseguran el camión recolector no pasa desde el 22 de diciembre del año pasado.



Enrique Rodríguez Montoro, dirigente de “Vecinos unidos de Valle Alto tercera sección”, comenta que la última vez que vieron pasar al camión de la basura fue antes de Navidad por la calle principal, a pesar que por propia voluntad vecinos les daban “aguinaldo” por sus servicios.



Esta problemática está afectando alrededor de 600 familias de la tercera sección, donde los habitantes no tienen cómo deshacerse de sus desechos, los cuales “adornan” el frente de sus viviendas, soportando el fuerte hedor que provoca la descomposición de materiales orgánicos.



“Algunos vecinos han decido tirar la basura al monte cerca del Fraccionamiento, nosotros no hemos querido hacer eso. Sabemos que eso generará un foco de infección, pero algunos lo hacen por la desesperación”, agregó Rodríguez Montoro.



Delia López Morales, habitante de la calle Colibrí número 34, asegura que la problemática de la basura ha atraído a fauna nociva como ratas, además de que los perros llegan a romper las bolsas, empeorando más la situación.



Los afectados están acordando mandar oficios al Alcalde solicitando les resuelva la problemática, comentan que por redes sociales no les hacen caso, preocupados temen por su salud.