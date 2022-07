Falta de reglamento no impide acatar la Ley Estatal de Lactancia Materna: DIF Xalapa

Pese a que a finales de noviembre de 2021 se emitió en Veracruz la Ley para el Fomento, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna, ésta aún carece de su reglamento respectivo, dio a conocer la subdirectora Operativa del Sistema DIF Municipal de Xalapa, María Concepción Arrazate García, quien consideró que ello no es impedimento para que se cumpla lo que en ella se establece.Destacó que Veracruz es una de las cinco entidades federativas que cuenta con un ordenamiento jurídico en la materia, lo que ha facilitado y protegido a las madres en su derecho a poder alimentar a sus hijos en los primeros meses de vida."Somos cinco Estados (en tener esa Ley). Todavía estamos esperando que se emita el reglamento. Es algo que está pendiente, pero esperemos que pronto se emita. Hasta donde sé ya podría aplicarse la Ley sin la necesidad del reglamento", comentó en conferencia de prensa en la que anunció las diferentes actividades que llevará a cabo el DIF Xalapa durante la Semana de la Lactancia Materna.Sobre si en las instituciones públicas se cuentan con espacios para dar pecho a sus hijos o el permiso para hacerlo, la funcionaria municipal indicó que en algunas oficinas sí hay salas de lactancia como la dependencia a la que pertenece.Además, Arrazate García enumeró que hay tres principales causas por las cuales las mujeres en México y Veracruz no amamantan a sus hijos, la primera es que las madres consideran que no tienen leche, lo cual puede deberse a la falta de apoyo para que puedan hacerlo."La otra es que piensan que el bebé no quiere, pero la verdadera razón es cuando se le introducen chupones y biberones a los bebés y ellos cambian su estimulación y no pueden prenderse del pecho. También que muchas mamás y profesionales piensan que algunos medicamentos no son compatibles con la lactancia y la mayoría sí lo son, basados en la evidencia científica", precisó.También indicó que el irrespeto al derecho amamantar en los espacios de trabajo influye en que lo hagan; no obstante, recordó que la legislación permite a las mamás tener una hora, divida en dos periodos para darle pecho a sus bebés por los primeros seis meses, pudiendo solicitar una ampliación por más tiempo.La subdirectora Operativa del DIF Municipal dijo que no han recibido quejas de mamás en contra de instituciones, empresas o personas que les han impedido amamantar a sus hijos, lo que sí ocurría en años anteriores."En otros años dos o tres situaciones en plazas o en espacios públicos, pero en los dos últimos años honestamente no hemos recibido quejas, que llegan las mamás a decir que ayúdanos", enfatizó.Comentó que en estos casos más allá de una multa a quién o quienes nieguen esta posibilidad, implicaría un llamamiento, recordando que en el DIF Municipal ofrecen asesoría jurídica gratuita en ésta y otras situaciones relacionadas con derechos a amantar en espacios de trabajo y públicos."La lactancia materna es un derecho humano de las mamás y de los bebés, pero es un derecho de libre albedrío y muchas de las mujeres que no ha tenido una lactancia exitosa es porque muchas veces no han tenido el apoyo de la red que los rodea de una manera adecuada", reiteró María Arrazate.