Falta de subsidio a vivienda mermó ventas en 30% durante 2019: CANADEVI

El subsidio a la vivienda que no otorgó en el 2019 el Gobierno federal a los trabajadores que aspiraban tener su casa, sí afectó a la población y a los empresarios de la construcción y este año tampoco se tiene la certeza de que pudiera darse, indicó el empresario, Francisco Jiménez.



“Esto redujo las ventas de las viviendas en alrededor de un 30 por ciento. Y hasta el momento en este 2020, seguimos sin subsidio, pero se está trabajando dentro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), en donde al menos un servidor estoy afiliado, para ver qué se puede hacer y mejorar por el bien de todos; de los constructores y de los derechohabientes para que puedan adquirir una mejor vivienda”.



Agregó que el problema que enfrenta el trabajador es que sin ese subsidio no les alcanza para poder comprar su casa. “No podemos decir que se quedan sin la vivienda, la situación es que su monto no les da para poder acceder a una vivienda”.



Aunque destacó que con el aumento al salario mínimo que se dio en este 2020, el monto de crédito sin duda alguno tiene que incrementar, entonces podrán las personas adquirir su vivienda que en muchos casos es necesaria para que dejen de pagar renta. Sin embargo también insistió en que sería importante que de nueva cuenta el Gobierno federal pudiera dar ese apoyo.