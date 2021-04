Falta de testigos paralizan denuncias por maltrato animal: Activista

Debido a la falta de personas que atestigüen y den pruebas, hay “muchas” denuncias detenidas de asesinatos y maltrato de animales en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), manifestó la encargada del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez.



Dijo que los asesinatos y los casos de maltrato animal son actos reprobables que suceden todos los días y aquellos que se hacen virales a través de redes sociales podrían tener mayores avances en las denuncias.



“Asesinan a perros son actos reprobables y esos casos suceden todos los días. Desgraciadamente estos no son casos aislados, tenemos esos casos todos los días. La diferencia es que no todos los casos se documentan ni se reportan, hay casos que se viralizan y se conocen, pero esos casos los vemos siempre”, dijo.



Refirió que a pesar de que Veracruz cuenta con la Ley de Protección Animal, hay personas que no denuncian estos actos y difícilmente llegan a la Fiscalía.



“Si no hay testigos el camino es más difícil. Hay casos en la Fiscalía detenidos porque faltan pruebas, testigos y con eso quedan detenidos los casos, no hay personas que se consignen”, aseveró.