Falta ley que prohíba heredar cargos públicos a familiares: Cuitláhuac

Al recordar que ya hubo intentos en el Congreso del Estado para evitar legalmente la herencia o sucesión de cargos públicos a familiares en las Alcaldías de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a los presidentes municipales a evitar estas prácticas, sin que ello implique prohibir el derecho que todos los ciudadanos tienen de contender.



“No avanzó, esa propuesta se quedó congelada ahí en el Congreso, no se dictaminó todavía, ahí está, habrá que hacer énfasis porque no está prohibido y el exhorto que nosotros hicimos fue en el sentido de que nosotros nos atenemos a la ley. Las leyes electorales tienen ciertas prohibiciones para quienes estamos en los cargos ejecutivos y funcionarios del Gobierno Federal, Estatal y Municipal”, dijo.



Por ello, el Gobernador se pronunció por reformar para prohibir que familiares directos hereden cargos.



“Ojalá ya con este comentario se empiece a mencionar que hace falta una ley que determinantemente prohíba, sin lastimar los derechos políticos, el poner a un familiar como sucesor, o a la esposa, a los hijos, al primo”.



Desde el auditorio en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), recordó que corresponde a las autoridades electorales emitir los criterios para garantizar la equidad en la contienda.



“El exhorto a las instancias electorales que supervisan esto ya está de más, ellos por Ley tienen que garantizar la equidad, tienen que garantizar que se lleve a cabo en orden y unas elecciones limpias y democráticas, eso corresponde al INE, al OPLE y a quienes persiguen estos delitos electorales, las Fiscalía Especializada contra los Delitos Electorales”, dijo.



Además, afirmó que sus homólogos de otras entidades también deben actuar para garantizar la imparcialidad en los comicios del 6 de junio.



“Lo expresé desde antes, nosotros no vamos a desviar recursos para las campañas, lo demostramos en los hechos porque el dinero que nosotros tenemos ahorita de flujo económico en finanzas se utilizó para pagar la deuda de la Universidad Veracruzana, fueron más de mil 600 millones de pesos”, dijo.



Después de asegurar que su Gobierno proviene de una lucha por cambiar el régimen antidemocrático que prevalecía, afirmó que así están demostrando “en hechos” que el dinero se debe administrar bien y con honestidad.



“No debe desviarse para otros asuntos, entonces ese flujo que tuvimos lo usamos para deudas. Les dije que nos iba a premiar la Secretaría de Hacienda por ese hecho y también de ese monto ya nos premiaron, ya el 75% regresó a nuestras arcas”, informó.



García Jiménez recordó que esto no hubiese sido posible si no existiera un acuerdo entre los tres entes: la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Universidad Veracruzana y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



“Desde mucho tiempo antes me anticipé mencionando que me iba a coordinar totalmente con la Federación, porque sabía que se pueden hacer acuerdos con la Federación para ir solventando lo que las administraciones pasadas nos dejaron como ruinas, las deudas, por la corrupción que existía”, enfatizó.



Ante ello, señaló que así como él se adhirió al Acuerdo Nacional por la Democracia que convocó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, varios Alcaldes lo van a hacer también.



Asimismo, reiteró que se debe hacer una modificación legal para evitar la sucesión de poder a familiares.



“Es complejo porque también alguien puede pensar que esa Ley podría lesionar sus derechos políticos y recurrir al amparo”.



Cuitláhuac García dijo que esto se debe dirimir en el Congreso.



“Ahí que se analice, en mi caso yo reitero la convocatoria a todos los Alcaldes y Alcaldesas a que nos comportemos de acuerdo con las leyes electorales, que seamos garantes de una democracia que se puede fortalecer este año, no solamente como la histórica por sus dimensiones, sino también por la más democrática de todos los tiempos que superemos la del 2018”.