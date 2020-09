Falta liderazgo en Comité de Salud de Coatzacoalcos, opinan

La falta de liderazgo del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y de manera local del alcalde, Víctor Carranza, ha provocado que los casos de COVID-19 sigan en aumento tanto en el estado como en el puerto de Coatzacoalcos.



Así lo informó el doctor Alfredo Phinder Villalón, exdirector del IMSS y del Hospital Regional en este puerto, quien lamentó que el Comité Jurisdiccional de Salud en la ciudad no funcione al no tener un líder que lo encabece.



“No se ponen de acuerdo, tuvimos un zoom que intentamos que fuera con Ramos Alor, que no nos atendió al final que porque tenía reunión con el Ejecutivo y nos dejó a la directora de hospitales, a ella le plantee el por qué no funciona en Coatzacoalcos el Comité Jurisdiccional de Salud y ella dijo que es responsabilidad del Alcalde pero no hay quién lo encabece, no hay liderazgo. El Alcalde dice que no es responsabilidad de él, que es responsabilidad del Estado y el Estado que es del Municipal. No hay liderazgo de parte de ninguno de los dos”, dijo.



Agregó que no es novedad que Ramos Alor decline a las reuniones con los grupos sociales y dijo que esto se debe a que está “acotado” por el Gobernador y el Presidente de la República.



“No es raro en el doctor que no atienda a la gente. No es opaca su actuación, más bien está acotado por el Gobernador, el Presidente de la República. No le dejan posibilidad. Por eso existen los comités jurisdiccionales municipales para que se tomen decisiones a nivel local, para tener un buen control de los contagios que no se hizo en su momento como las pruebas para cercos sanitarios, ya ahorita con más de 60 mil muertos qué se va a hacer”, sostuvo.



El médico jubilado añadió que actualmente hay un desconcierto en los tres niveles de Gobierno, sobre todo porque a ellos les interesa regresar la economía y cambian los semáforos y la gente se confunde ante las decisiones tan cambiantes.