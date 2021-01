Falta personal del IMSS Veracruz Norte de primera línea en vacunarse contra COVID

Las vacunas contra el COVID-19, destinadas para inmunizar al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Veracruz Norte que se encuentra en la primera línea de atención, resultaron insuficientes, pues de los casi 4 mil trabajadores, sólo se cubrió entre el 80 y 90 por ciento; además, se gestiona mayor cobertura de médicos y enfermeras que hacen mucha falta, ya que los hospitales de esta jurisdicción están totalmente saturados de pacientes con Coronavirus.



Esto lo aseguró José Martín Sosa Nepomuceno, secretario general de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), quien dijo que se está en espera de la llegada de la otra remesa para vacunar a todo el personal médico y de enfermería, así como camilleros, entre otros que se encuentran al frente del combate de la pandemia.



En conferencia de prensa, el dirigente sindical mencionó que la aplicación de la segunda parte se prevé sea aplicado al total de los trabajadores, que suman un total de 14 mil pero dijo desconocer cuándo se tendrá el inmunizante para tal fin “pero en este momento sólo las que están en el primer contacto”.



Estableció que en el transcurso de esta semana se tendrá alguna información relativa a cuándo se tendrán las vacunas, “estamos esperando a que venga la segunda remesa, no la aplicación de la segunda dosis, porque no fueron suficientes las que llegaron”.



Admitió que en lo que de la pandemia, en la delegación Veracruz Norte del IMSS lamentablemente han perdido la vida 23 agremiados que estaban en el desempeño de sus funciones, a nivel nacional suman 480 los fallecidos por la pandemia, desde el inicio de la contingencia.



Manifestó su preocupación por la saturación de pacientes con Coronavirus que se tiene en los hospitales de esta delegación, lo cual por la falta de personal medico y de enfermería, no se les puede dar la debida atención que requieren los derechohabientes, a pesar de las medidas de seguridad que se han establecido para prevenir los contagios.



Mencionó que estas medidas de seguridad también se han aplicado para el personal que se encuentra en la primera línea de batalla, surtiéndoles del equipo de protección personal y de los insumos para no contagiarse, lo cierto es que han sido insuficientes, al grado tal que el sindicato ha tenido que apoyar a sus agremiados con la adquisición de estos equipos y materiales para dotar a los trabajadores.



Además, se han recibido donaciones de empresas e instituciones para poder hacerlos llegar a los trabajadores “pero es verdad que no hemos cumplido al 100% porque nos ha rebasado el COVID pero sí estamos pendientes y tratando de gestionar más apoyos a nivel nacional y delegacional y también de las instituciones públicas y privadas para poder atender la demanda de los trabajadores y no sólo del Seguro Social, sino de otras instituciones de salud, como el ISSSTE y a todos los demás”, concluyó.