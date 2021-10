Falta personal y equipo para cuidar zona arqueológica de El Tajín

Urgen al menos 14 plazas para custodios en la zona arqueológica de El Tajín, donde actualmente trabajan 10 pero son insuficientes para desempeñar las labores en lo que fuese la cuna del antiguo imperio tutunakú, afirmó el representante sindical de los trabajadores del sitio, Gabriel García Xochihua.Además, acusó, tampoco hay los insumos suficientes para desarrollar sus actividades.“Nos falta equipamiento, enseres para poder darle el mantenimiento a la zona ahora que se encuentra cerrada, porque a más de un año y siete meses de que no abre sus puertas no hay las mejoras suficientes”, expresó García Xochihua.Cabe mencionar que los custodios sostuvieron una reunión en donde trataron de homologar criterios y solventar dudas, generar acuerdos y estrategias respecto a condiciones, expectativas y requerimientos en la próxima reapertura de sus centros de trabajo y reincorporación de la plantilla laboral.Este pedimento ya es histórico y tiene más de 15 años que lo vienen requiriendo a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero de esto poco han logrado, inclusive las plazas las han solicitado desde hace más de una década y hasta el momento se continúa en la misma situación.En otro tema, García Xochihua lamentó que la pintura mural, ubicada en una palapa del edificio “I”, quedara devastada tras el paso del huracán “Grace”. En este caso señaló a Temachtiani Atenco Sánchez, encargado de la Protección Técnica y Legal de la Zona Arqueológica del Tajín, por omitir los protocolos de seguridad ante el impacto de un huracán.“En otras zonas arqueológicas, en vísperas del impacto de un huracán, toman las medidas necesarias las cuales consisten en cubrir con geotextil, y tierra las pinturas, para evitar daños mayores, pero en está ocasión no se realizó ninguna medida de protección”, reprobó.Mientras tanto el encargado de despacho de la dirección general de la zona arqueológica de El Tajín, Jaime Olaf Riverón, tampoco ha hecho un pronunciamiento y hasta el momento se mantiene al margen de todos los daños que ocasionó Grace, además de ignorar las peticiones de los custodios quienes están atados a sus caprichos.