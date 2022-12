Falta preparación a personal de Protección Civil en municipios, advierten

Todo elemento de Protección Civil que no esté capacitado en lo referente a cómo enfrentar los incendios, su vida siempre estará en riesgo, pero muchas autoridades municipales no quieren pagar el adiestramiento, pues deciden invertir en otras cosas, comentó el comandante de Bomberos de Orizaba, Manuel Jiménez Cadena.En entrevista destacó que el 90 por ciento de los integrantes de los cuerpos de PC municipales, no tienen el conocimiento para poder atender un incendio."De los municipios que rodean a Orizaba, conozco a todos los integrantes de la Protección Civil y no han sido capacitados por el cuerpo de bomberos y lo que quisiera yo como jefe de bomberos, es que en cada municipio nos dieran la oportunidad de preparar a sus brigadistas, a sus elementos de PC en materia de incendios".Añadió que lo poco o mucho que pudieran tener en conocimientos como tragahumos quieren compartirlo con la gente de Protección Civil de cada localidad, pues con ellos tienen en diversas situaciones que trabajar de manera conjunta."Cada elemento de PC que no tenga conocimientos o el equipo necesario para acercarse a algún incendio corre el riesgo y la responsabilidad es para su director del área y su alcalde".Destacó que los jóvenes de cada uno de estos departamentos municipales tienen ganas de aprender y de ayudar, porque en diferentes eventos donde se sofoca un incendioellos han colaborado, pero lo hacen sin equipo."Entrar a la zona de fuego un elemento no equipado tiene mucho riesgo. Pero hay autoridades de protección civil, presidentes municipales, regidores, que no desean invertir en la preparación de sus muchachos".El costo por adiestrar en esa materia a cada uno de los participantes es de alrededor de 3 mil pesos.