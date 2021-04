Falta “vitamina” para levantar el deporte y generar derrama económica en la Capital

Con el Estadio Xalapeño, el Parque Colón y varios recintos más, la ciudad de Xalapa cuenta con el potencial para alojar competencias deportivas nacionales de primer nivel y para generar desarrollo económico, coincidieron deportistas y promotores al participar en AlCalorEmpresarial por AlCalorPolitico y TeleClic.tv.



En la plática con Mauricio Cuevas Gayosso participaron el empresario y campeón nacional juvenil de 800 metros Luis Palacios; el promotor y deportista Mario Celis; el exdirector de Educación Física del Gobierno de Veracruz, Lorenzo Acosta; el promotor de futbol-7, Sergio Joaquín Ramírez Cabañas Contreras y el empresario de futbol, Jesús Alberto Chimal.



Tras asegurar que “quien conoce a Xalapa llega a vivir aquí”, el exdirector de Educación Física del Gobierno de Veracruz, Lorenzo Acosta, enfatizó que la Capital del Estado reúne todas las condiciones de la salud en términos generales, sin embargo, cada administración de Gobierno es diferente y no aterrizan proyectos definidos.



“Xalapa necesita una vitamina para levantar el deporte y este momento de la pandemia es muy triste, porque ha alejado a las familias, a los deportistas y al medio de estar en contacto”.



Recalcó que el deporte es la empresa más “fuerte” para generar recursos, aunado a la derrama en publicidad, promoción y varios rubros más; además de los nexos y las amistades entre los atletas.



En ese sentido, hizo hincapié en que la ciudad cuenta con los elementos necesarios, sin embargo, faltan las condiciones y la infraestructura para una práctica de primer nivel en el deporte profesional.



Similar idea compartió Luis Palacios, quien recalcó que todos los grandes atletas de México compitieron o entrenaron en el Estadio Xalapeño, considerado por muchos corredores como una “segunda casa” y aunque falta infraestructura, cuenta con los espacios para desarrollarse.



Por lo tanto, urgió en convertir a Xalapa en una “Capital Deportiva” a partir de los atletas surgidos y forjados en esta Capital.



“Queremos rescatar el nivel, recuperar la ‘Ola Verde’ de Veracruz” recalcó.



En igual propuesta coincidieron Mario Celis y Sergio Joaquín Ramírez Cabañas Contreras, quienes enfatizaron la necesidad de generar con el deporte un factor económico, necesariamente con la promoción de eventos, de deportistas y con el movimiento de la economía en Xalapa.



Desde el punto de vista de Jesús Alberto Chimal, director de la Escuela Arzo Xalapa, la Capital cuenta con un semillero de deportistas en todas las disciplinas.



“El talento va de la mano: entre más talento haya en Xalapa, mayor derrama económica va a haber. Yo nunca he entendido por qué no hay un equipo de Primera División o de Segunda División”, recalcó el empresario.



Mario Celis recalcó que la organización de torneos y competencias implica una derrama económica no sólo de un deportista, sino de su entrenador, de su familia o de su staff y esto va de la mano de las actividades culturales por medio de los grupos libres y gubernamentales en la ciudad de Xalapa.