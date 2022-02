Faltan 35 trabajadores para recolección de basura en Xalapa: Sindicato

A más de una semana del accidente en el que se vio afectada una joven dedicada a la recolección de basura, el secretario general del Sindicato "Solidaridad Urbana", Guillermo Caballero de Jesús, informó que no se le puede otorgar el apoyo conforme a la ley, pues no es trabajadora de Limpia Pública. Sin embargo, aseguró que se está buscando apoyar a este sector laboral.Mencionó que sólo se contemplan a los agremiados al sindicato, que son alrededor de 275 trabajadores entre los de base definitiva y suplentes fijos y aunque no contemplen a los pepenadores, tampoco les prohíben "que se ganen unos centavos".Agregó que una de las razones por las que se realizan estas actividades es por la falta de personal, a lo que estas personas aprovechan la oportunidad para apoyar en las labores."A veces por la (falta) de personal es cuando se acerca un compañero y si ve si algún carro que le falta trabajadores pues es cuando se suben a las unidades", comentó.En este sentido, Caballero de Jesús exhortó a las autoridades a que se contrate más personal para el servicio de Limpia Pública pues hacen falta 35 trabajadores para completar la tripulación de las unidades."A final de cuentas yo trato de presionar para que apoyen a ese tipo de personas. El señor Alcalde tiene esa voluntad y luego sí se va tratando de abarcar algunos. Hace dos años se abarcaron alrededor de 12 lugares cuando estaba lo de la pandemia", añadió.Por último, informó que son entre 2 o 3 casos de accidentes leves a la semana, por lo cual sería necesario el Seguro Social en caso de algo más grave, pues mencionó que anteriormente se tenía convenio con el Hospital Regional y el Centro de Alta Especialidad de Xalapa (CAE) para la atención de los incidentes.