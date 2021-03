Faltan 783 ciudadanos de la región de Orizaba de recoger credencial del INE

Debido a que aún quedan en los módulos del INE en el distrito 15 un total 783 credenciales de elector que no han sido recogidas por los ciudadanos que las tramitaron, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital, Rubén Emilio Gálvez Cortés, recordó a la población que la fecha límite para pasar por ellas es el 10 de abril.



Indicó que de esa cifra, el mayor número corresponde a Orizaba, con 195 credenciales, seguido por la región de Coscomatepec, con 151; Río Blanco, 105; Ixtaczoquitlán, 64; Ixhuatlancillo, 49; Mariano Escobedo, 38; Camerino Z. Mendoza, 35; La Perla, 28; Nogales, 27; Rafael Delgado, 18; Maltrata, 17; Atzacan, 13, y Huiloapan, con 7.



Explicó que esas cédulas fueron solicitadas por ciudadanos por inscripción al padrón electoral, actualización, renovación o reposición.



Recordó que si esas micas no son recogidas a más tardar en la fecha mencionada, estas personas no podrán ejercer su derecho al voto el próximo 6 de junio.



Gálvez Cortés explicó que pasado el 10 de abril, esas credenciales se resguardarán y sus propietarios podrán reclamarlas hasta pasado el proceso electoral.



“Hacemos un llamado a las y los ciudadanos que solicitaron algún trámite de su credencial para votar y que aún no la recogen, para que vayan por ella cuanto antes”, invitó.