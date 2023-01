Faltan ambulancias en Tihuatlán para atender urgencias

Integrantes de grupos voluntarios de rescate lamentaron que no se haya devuelto al municipio la ambulancia del Sistema de Respuesta en Auxilio (SIRENA), toda vez que hace mucha falta para atender las emergencias.Actualmente, indicó uno de los paramédicos que prefirió reservar su nombre, solamente hay dos unidades para auxilios, la de la Cruz Roja y la del DIF Municipal, pero esta última no siempre está disponible.Recordó que la unidad de SIRENA fue entregada en octubre de 2018 al ayuntamiento en comodato por el gobierno del estado, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, pero en julio de 2019 la actual administración estatal solicitó la devolución.De hecho, el gobierno del estado hizo que se regresaran 68 unidades de este tipo que estaban en comodato en igual número de municipios. La razón, se indicó, es que habían sido entregadas en forma indebida ya que tendrían que estar al servicio del entonces Seguro Popular.“Sea como sea, aquí en Tihuatlán daba muy buen servicio. Se hacían traslados programados y se atendían emergencias con esa ambulancia”, abundó.Otro socorrista agregó que actualmente se dificulta atender urgencias, pues en ocasiones la ambulancia del DIF se encuentra en otros servicios, en tanto que la de la Cruz Roja a veces no tiene chofer, por lo que se pide auxilio a Cruz Ámbar, pero su base está en Plan de Ayala, a unos 22 kilómetros de distancia desde esta cabecera.Por lo anterior, brigadistas voluntarios insistieron en la necesidad de que se gestione la devolución de la ambulancia que era del Sistema de Respuesta en Auxilio o, en su caso, se dote de otra unidad a los grupos de rescate.