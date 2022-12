Faltan choferes para transporte de carga a nivel nacional

Un déficit de 50 mil conductores de transporte de carga a nivel nacional registra la Asociación Nacional Transportista A. C. (ANTAC), se debe a que les ofrecen mejores salarios y prestaciones en Estados Unidos y Canadá señaló el presidente de la organización, David Estevez Gamboa.Agregó que se suma la falta de seguridad en carreteras.Por ello reconoce que cada vez es más complicado conseguir choferes y el próximo año prevén sea incluso más complicado."Todo mundo lo sabe que es por los salarios, la seguridad y no es un solo estado con el problema, es todo el país", dijo.Por otra parte, opinó que no es justo el incremento del peaje de las autopistas en México pues tenemos las peores carreteras del país, mientras que las tarifas son excesivas y no hay mantenimiento.Puntualizó que al incrementar el costo de peaje se viene una cascada de aumentos iniciando por los fletes y posteriormente los productos finales, eso es un hecho.