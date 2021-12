Faltan espacios para artesanos de Veracruz

Una situación complicada es la que viven las y los artesanos, pues por una parte no hay espacios adecuados para que puedan ofrecer sus productos, pero también la gente no los valores y les regatea lo que piden por ellos, lamentó la mediadora comunitaria Gisela Hernández Muñoz.Explicó que los procesos de creación se basan en un aprendizaje transmitido a través de generaciones en donde les enseñan cómo preparar la lana, teñirla, para lo cual buscan plantas que ellas utilizan para el color, y en el diseño plasman sus emociones, pero este proceso puede tardar meses, aunque el resultado es una prenda única.Agregó que de manera similar se desarrolla el trabajo de las alfareras de Atlahuilco, que tienen que buscar la tierra adecuada para poder hacer sus vasijas.Sin embargo, expuso, toda esa labor no se reconoce, pues cuando ponen sus prendas en un pedazo de banqueta la gente les regatea, lo cual es absurdo.Indicó que en el mercado la gente puede encontrar artículos de todo tipo, algunos muy baratos, que parecen artesanales pero no lo son, y son copias que hacen en China o India.Consideró que las personas deberían informarse más de los procesos productivos de sus artesanos y apoyar lo que ellos hacen.Señaló que también las autoridades deberían fomentar el desarrollo de sus artesanos y proveerles de talleres en donde no sólo puedan elaborar sus productos, sino que cualquier persona pueda llegar a aprender y así se preserven esos conocimientos, además de facilitarles espacios para su comercialización.