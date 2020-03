Faltan modelos pedagógicos para enseñar lenguas indígenas en escuelas

El Colectivo Académico Estatal del Proyecto Educativo en Construcción para Veracruz, urgieron fortalecer la identidad de los pueblos originarios con ayuda de modelos pedagógicos sociales y culturales.



Al respecto, Ramón Tepole González, profesor de lenguas indígenas, mencionó que el objetivo principal del colectivo, es generar nuevas formas y espacios de trabajo en las aulas.



"A lo largo de más de 30 años desde que surge la Dirección General de Educación Indígena se han generado experiencias. No existe como tal un esquema minucioso de las lenguas indígenas; eso es lo que ahorita nosotros necesitamos con urgencia".



Asimismo, Manuel Sosa, supervisor escolar de la zona 584, dio a conocer que existen más de mil escuelas en las que se imparte la lengua indígena, donde sí existe una asignatura, pero no se cuentan con metodologías específicas y materiales adecuados para trabajar procesos reflexivos.



"No hay materiales adecuados pertinentes culturales y lingüísticamente apropiados para trabajar procesos reflexivos para trabajar la asignatura como objetos de estudio para cada una de las lenguas, existen para algunas, pero hay muchísimas lenguas más que todavía no se han desarrollado estrategias claras".



Así también, lamentó que en otros pueblos originarios, se han perdido los idiomas, por lo que también sería de suma importancia promover la enseñanza de estos como segunda lengua.