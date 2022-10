Faltan mujeres en cargos públicos de Veracruz: OPLE

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, reconoció que la Entidad tiene "un déficit" en el posicionamiento de las mujeres en la vida pública y en los cargos de tomas de decisiones.Indicó que esto ocurrió principalmente en la integración de los Cabildos Municipales donde hubo una pérdida de 1 por ciento en el número de regidoras con relación a los comicios de 2017."Es de reconocer que en el Estado de Veracruz traemos un déficit para posicionar aún más a las mujeres en el ámbito de los munícipe, en el acceso a los cargos edilicios. Respecto a los procesos previos y este último proceso hubo una pérdida de un punto porcentual en el número de ediles", indicó.Previo a la inauguración de la exposición fotográfica "Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz", en el patio central del Palacio Municipal, Delgadillo Morales acotó que esto está vinculado a temas de violencia política de género."Creo que hay tenemos un amplio bagaje para que a través de colaboraciones interinstitucionales podamos generar los datos y a partir de ellos podemos generar políticas, acciones, que conlleven a posicionar liderazgos femeninos que permitan también participación de las mujeres y ejercicio público de cargos bajo criterios de igualdad y no violencia", ahondó.Aunque destacó que por mandato constitucional, ya hay integración paritaria en el Congreso Local; es en los Ayuntamientos donde se debe trabajar para lograr igual número de cargos ocupados por mujeres y por hombres."Tenemos una participación de 47 % de mujeres edilicias respecto del total de hombres, entonces es ahí donde está uno de los temas pendientes: garantizar no sólo esta paridad, sino que también en el ejercicio del cargo no sufran violencia política", puntualizó.