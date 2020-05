Faltan quimios para cáncer de mama en Clínica 14 del IMSS de Veracruz Puerto, denuncian

Pacientes de cáncer de mama de la Unidad Médica Especializada número 14 del IMSS, no están recibiendo sus tratamientos de quimioterapias debido a la falta de medicamentos, señaló la presidenta de la Asociación Mujeres Apoyando Mujeres, Roxana Guízar.



Lamentó que ya se informó a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y la respuesta es que por el momento el tema prioritario es el COVID-19.



A pesar de que no se cuenta con los insumos, citan a las pacientes y las hacen esperar por varias horas sin que tengan el tratamiento.



"No hay tratamientos de quimioterapias, las tienen ahí por 3 o 4 horas porque obvio no les avisan que no vayan y les salen con qué no hay medicamentos. Hablo de la clínica 14, donde están la mayoría de mujeres con cáncer, habían dicho que ya no iban a faltar las quimios. Estuvimos viéndolo ayer en Xalapa y comentan que no es prioridad, que ahorita la prioridad es el COVID, yo creo que van a morir más mujeres con cáncer que por el Coronavirus", dijo.



Las enfermas están desesperadas porque temen que su cáncer avance al no tener sus quimioterapias.



La UMAE número 14 es un hospital de atención a pacientes COVID-19 y las ingresan por la misma área que a ellos.



"El cáncer no dice 'espérame tantito porque estoy en cuarentena, espérame que estoy de vacaciones'. Si se paran las quimioterapias, el cáncer avanza o regresa. No se están dando (los tratamientos), antes de por sí no había y ahora tienen ese pretexto del Coronavirus. Las mujeres están angustiadas, las tienen horas (esperando) y al final les dicen que no hay medicamentos. Ahorita la angustia de contagiarse porque son mujeres vulnerables, las estamos pasando mal", refirió.



Roxana Guízar propuso que se habilite un espacio alterno para la atención de las pacientes de cáncer de mama. "No se trata de echar tierra, se trata de dar soluciones", finalizó.