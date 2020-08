Faltan recursos para instaurar defensores de derechos humanos en municipios

El presidente de la Asociación Civil "Comité de difusión de los Derechos Humanos", Alberto Salceda Morantes, informó que luego de proponer una iniciativa para la creación de la figura de Defensor Municipal de los Derechos Humanos, representantes del Congreso del Estado, le indicaron que por ahora no se cuenta con los recursos para ello.



Entrevistado, dijo que se logró un dialogo con algunos diputados a los que se les expuso la iniciativa, sin embargo, refirieron que por una parte se duplicaría el trabajo que ya hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por otra el recurso no alcanzaría.



“Estuve pidiendo que se nos apoyara sobre la iniciativa ciudadana de la figura de Defensor Municipal de Derechos Humanos, que lo iban a checar, se entregó una copia de la iniciativa, pero comentan que la comisión legislativa estaba analizando la iniciativa, pero les parecía que se duplicaría el trabajo y que el erario que otorgan no alcanzaría para ambos”, detalló.



Asimismo refirió que en el Estado de México ya opera esta figura desde hace varios años, por lo que insistió que sí es viable su creación en los municipios veracruzanos.



“Nuestra propuesta contempla que se permita una modificación a la Ley Orgánica (del municipio libre) para que se pueda crear la figura del Defensor Municipal”, acotó.



Sin indicar qué costo tendría para los municipios este proyecto, aseguró que desde hace un año sigue en estudio por parte de los legisladores locales cómo se podría lograr la creación del Defensor Municipal.



“Ya desde el mes de septiembre del 2018 iniciamos unos foros donde se presentó la propuesta, a estos eventos asistieron personalidades como la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y posteriormente en el mes de mayo 2019 se efectuó otro Foro de Derechos Humanos Municipales ahora en el Congreso, contando con la presencia del Defensor de los Derechos Humanos en el municipio de Netzahualcóyotl”.