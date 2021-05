Faltan vacunas; amparos no garantizan que personal de salud sea inmunizado

El abogado penalista Jorge Reyes Peralta afirmó que en el país aumenta la cifra de trabajadores de la salud que promueven amparos para que sean vacunados contra el COVID-19.



Sin embargo, explicó que dicho recurso legal ya no garantiza la aplicación inmediata de la dosis, aunque se cuente con el ordenamiento de un Juez.



Reyes Peralta expuso el problema es porque el sector salud no cuenta con el abasto necesario para disponer de las dosis.



Enfatizó que las autoridades han aceptado el mandato impuesto, pero argumentan de que deben esperar a que existan vacunas disponibles.



El abogado expuso que su despacho en la Ciudad de México ya suma un total de 750 amparos promovimos por esta situación, y con los más recientes, la Secretaría de Salud ha alegado la falta de sosis.



“La vacuna no se fabrica en México, la vacuna no está a disposición del Sector Salud; por aquí llega y por aquí se desplaza, eso es cierto, si bien es cierto que un Juez ordena pero la autoridad responsable tampoco está obligada a lo imposible”, dijo.



Mencionó que es complicado el escenario porque el número de vacunas es actualmente rebasado por el número de personas que requieren ser inmunizados contra coronavirus.



“Los jueces se han pronunciado en el mismo sentido de conceder la suspensión y que se aplique la vacuna, pero últimamente ante la escasez de la vacuna ha contestado el Sector Salud que sí quieren cumplir pero están imposibilitados porque no tienen la vacuna”.



Por último, Reyes Peralta comentó que en Veracruz su despacho sólo ha promovido dos amparos para personal de salud y en ambos recibieron el biológico de manera expedita