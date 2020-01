Faltan varios meses para que se termine de construir el Mercado de Xico: Regidor

La construcción del Mercado Municipal de Xico aún tardará varios meses para que se concluya, aseveró el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



Entrevistado, señaló que por distintas circunstancias el proyecto no ha podido concluirse y lleva un 80 por ciento en su construcción.



“Todavía va a tardar, por lo que nos han informado en estados de obra pública va en un 80 por ciento, le falta mucho, faltan los detalles que es lo más complicado, no podría decir cuánto tiempo falta, pero sí falta algo”, dijo.



Refirió que la edificación de este mercado que ocasionó la inconformidad y división de locatarios, ya lleva más de un año y su terminación estaba prevista de 6 a 8 meses.



“Ya llevamos más de un año con la construcción que era de 6 a 8 meses, pero por diferentes situaciones se ha retrasado y aún se llevará muchos meses para que quede lista”, detalló.



Y es que dijo que ya es urgente que se concluya, pues una parte de los comerciantes tienen que pagar sus propios locales y sus ventas se han registrado bajas.



“En el caso de los que están en La Casona, la renta la paga el ayuntamiento y oscila entre los 15 mil pesos, y los otros quienes no accedieron a retirarse pagan sus locales, a ellos sí les preocupaba el tiempo, pues el local les genera un gasto y no van bien sus ventas, se les está complicando por eso urge que se concluya la obra para darles su espacio, lo que se tiene claro es que sus espacios se van a respetar”, finalizó.