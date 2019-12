Faltas de católicos alejan a la gente de Dios, admite sacerdote

Hay mucha gente que se ha alejado de Dios, no por su enseñanza sino por las faltas de los católicos y los cristianos, admitió el sacerdote de la iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa.

No obstante, dijo que el mensaje para Navidad para los creyentes y no creyentes es el mensaje original: buscar un encuentro personal con el Señor para recibir su gracia y poder hacer el bien, además de enfrentar las grandes dificultades y las pequeñas cosas con confianza.



“Les anunciamos una buena noticia, no tenemos que vivir condenados en el rencor, en el resentimiento, aunque haya cosas que nos molestan y nos dañan, como las grandes necesidades que tiene el país hasta las cosas pequeñas como cambiar las placas que es todo un calvario, si interiormente hay paz se puede enfrentar lo grande y lo pequeño con confianza”, expresó.



Y es que señaló que basta con reflexionar un poco y darse cuenta que se necesita de El Salvador, pues al ser humano le gana la soberbia, el orgullo, la violencia y la injusticia.



“Todos experimentamos una esclavitud profunda, queremos hacer el bien y tratamos, pero no lo hacemos, tratamos de evitar si algo está mal y lo hacemos, el pecado inclina a hacer lo que no se quiere. Bastaría un poco de reflexión y ser honestos con nosotros mismos, nos gana la soberbia, el orgullo, la violencia, se impone la injusticia y Jesús vino a salvar y hay que ir a su encuentro, hay mucha gente que se ha alejado del Señor, no por su enseñanza sino por las faltas de los católicos y cristianos”, explicó.