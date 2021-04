Familia acusa anomalías en detención de jóvenes de Orizaba; fue “error” de autoridades

Abigail Martínez Flores, hermana de Raúl y Moisés, dos de los jóvenes que primero fueron reportados como desaparecidos en Orizaba y después se confirmó que fueron detenidos por las autoridades, acusó que ninguna instancia ministerial ni gubernamental le notificó que sus familiares habían sido aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público, criticando el “hermetismo” de las autoridades.



De igual modo, dijo que está segura que la detención fue por un error y espera que pronto resuelvan y dejen en libertad a sus hermanos, así como a quienes no tengan nada que ver en este asunto.



Abigail relató que tras no localizar a sus hermanos el día martes, luego de que asistieron a un local de tatuajes, decidió interponer una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General Estado (FGE).



Además, tras ser contactada por la Comisión Estatal de Búsqueda, se emitió la alerta que rápidamente se viralizó en redes sociales.



Durante entrevista, explicó que conoció de la detención por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien informó que ocho personas, entre ellas sus hermanos, no estaban desaparecidos, sino detenidos y presentado ante la instancia ministerial.



“Regresé a la Fiscalía, pregunté y me dijeron que ellos no tenían el dato y que no tenían el reporte de alguien detenido. Que sólo eran visitas de desaparecidos”, comentó en entrevista telefónica.



Añadió que se coordinó con los familiares de los demás jóvenes detenidos y lograron llegar hasta el Mando Único policiaco y tras horas, este miércoles por la noche lograron verlos, constatando que están bien.



“Están bien, no tienen aparentes muestras de violencia. Salvo uno de mis hermanos que tiene alergia en las piernas. Ambos salieron en bermudas de la casa, y uno es alérgico a algo y tiene todas las piernas llenas de ronchas porque me dijo que estuvo en un cerro, entre la maleza”, comentó.



Martínez Flores dijo que, según sus hermanos, personas desconocidas los interceptaron, los sometieron con armas de fuego y los amagaron, sin saber el motivo de esta acción.



“Lo encañonan con unas pistolas, los someten, los amagan y los ponen en el mismo lugar donde está amagado y maniatado el tatuado y la chica llamada Adriana. No tienen idea de qué está pasando, pero oyen voces desconocidas y personas armadas hacen exactamente lo mismo con otros dos que fueron a tocar, otras dos más y un señor que iba a dejar la comida al local”, precisó.



Fue alrededor de las 2:30 de la tarde cuando se los llevan del lugar ubicado en el Centro de Orizaba, en una “vagoneta al parecer blanca”, perdiéndose el contacto con ellos.



“Los llevaron a un lugar desconocido, personas desconocidas, personas armadas, ellos estuvieron con los ojos vendados. No tienen noción de cuántas personas eran porque estaban con los ojos vendados, tampoco reconoce voces. Afortunadamente a mis hermanos no los lastimaron”, adicionó.



Expuso que este mismo miércoles por la noche, sus hermanos le comentaron que el menor entró en crisis nerviosa y le dieron “un cachazo” para que se calmara, mientras que al otro le “estaban torciendo de los brazos y cuando lo vi tenía la nariz como inflamada y me dijo que era por la venda apretada que le pusieron y no pudo ver nada”.



Si bien no les hicieron daño físicamente, añadió que psicológicamente sí, ya que ambos presentaban crisis nerviosa y están shock, detenidos en el Mando Único de Córdoba, sin que le explicaran por qué.



“Me dijo que estaban detenidos, pero no me dijo por qué motivo, porque necesita venir un abogado y si pides un abogado de oficio por parte del Estado, el sistema te lo da. Pero lo único que me dijo es (por) ultrajes a la autoridad, así tal cual me dijo (…) están muy herméticos”, dijo.



Por ello, pidió a la Fiscalía, a la Fuerza Civil, al titular del Ejecutivo y demás autoridades involucradas que sean justos y si hay un error que lo reconozcan.



“Y apelar a su fe, consciencia, a su ética, que revisen en el caso, estoy convencida en el caso de mis dos hermanos, se trata de una confusión, de un malentendido, tal vez colateral. Estuvieron en un lugar equivocado, tal vez a la hora equivocada”, dijo.



Adicionalmente, aclaró que ellos no tienen antecedentes penales, ni siquiera administrativos.



“Es una pareja de niños que salió de su casa a un estudio de tatuaje y que después ya no los volvimos a ver, sino hasta que estaban detenidos y ahora resulta que los quieren vincular a un proceso”.



De igual modo, sostuvo que si se observa la complexión tanto de sus dos hermanos como de las dos jóvenes que están detenidas, se puede constatar que son jovencitos que no se aguantarían un arma, por lo que de nueva cuenta pidió que se investigue a fondo.



“Yo meto las manos al fuego por mis hermanos”, finalizó.