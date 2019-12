Familia de ambulantes quiere hasta 40 espacios en calles de Xalapa: Alcaldía

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, aseguró que a los vendedores ambulantes que se encuentran instalados en la Plaza Lerdo ya se les dio opción de reubicación, pero no aceptan las propuestas.



Indicó que los integrantes de la organización de Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE), que se encuentran sobre la plaza desde hace varios días, demandan más lugares de los que necesitan, y por ello, aún mantienen su protesta.



“Tienen una oferta, tienen una propuesta, pero demandan más espacios de los que verdaderamente representan, es una organización de una familia, son aproximadamente 7 personas, entre mamá e hijos, pero hacen un reclamo a la autoridad de 35 y 40 lugares”.



Asimismo, refirió que ante está problemática, las autoridades municipales no están a disposición de atender este tipo de demandas que sólo benefician a un grupo.



"No es posible. La protesta pública siempre es permitida, en ese aspecto no hay ninguna restricción, hay restricción al comercio y eso es lo que vamos a evitar", finalizó.