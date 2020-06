Familia de Director del IMSS también está contagiada de coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó pronta recuperación a Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien la noche de este domingo informó que resultó positivo a Covid-19, e informó que la familia del funcionario federal también esta contagiada.“Primero decir que deseamos que se mejore, que salga adelante Zoé. Sí, él está infectado, se contagió, y está recluido en su casa. Ayer nos informó, está bien, de todas formas, hay que estar atentos; su familia también de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección de la pandemia, del virus, pero sin gravedad”.En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que él está siguiendo las recomendaciones de sus médicos y exhortó a la población a que si tiene los síntomas del Covid-19 se haga la prueba.“Es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo aprovecho para enviar como siempre lo hago, mi abrazo, mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida en esta pandemia. Tenemos que seguirnos cuidando, seguir con las recomendaciones, sobre todo lo de la sana distancia que es lo más efectivo, la higiene y la sana distancia, es lo que está probado que ayuda a que no haya contagio.“Estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, debemos de seguir todos independiente de nuestro cargo, desempeño o trabajo, todos debemos cuidarnos, no salir de casa sino es necesario, indispensable. Cuidarnos en el hogar, en la familia, seguir cuidando a los adultos mayores como se ha venido haciendo.“Hacernos la prueba si se presentan los síntomas, lo que han recomendado los médicos, tos seca, dolor de cabeza, calentura, malestar o dolor de cuerpo, si se tienen estos síntomas, hay que ir a hacerse la prueba, no esperar, y buscar la atención médica”, agregó.Ayer por la noche el titular del IMSS, Zoé Robledo informó que resultó positivo a Covid-19 y que se le vigilará tanto a él como a sus contactos."Quiero informar que hoy resulté positivo a Covid-19. Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de los extraordinarios médicos del IMSS. Se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis contactos", escribió en su cuenta de Twitter.Mientras que, en un comunicado, el IMSS dijo que luego de presentar síntomas de la enfermedad del Covid-19 el sábado 6 de junio, Robledo Aburto se realizó la prueba, la cual resultó positiva.A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico correspondiente y se determinó el aislamiento domiciliario del titular y se informó a las personas con las que tuvo contacto.“El director general se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, en seguimiento puntual a las acciones que realiza la Institución.“Asimismo, el área epidemiológica de la Institución está en permanente vigilancia de la evolución del caso y de las personas que tuvieron contacto con el Director General del IMSS”.