Familia de joven que murió en obra de Xalapa clama por ayuda

El pasado 9 de diciembre, Ezequiel García Alarcón murió en un accidente laboral durante la reparación de drenaje en calles de la colonia Veracruz, en Xalapa.El joven llevaba apenas 5 días trabajando en la empresa constructora "ROGI", encargada de la obra del Ayuntamiento de Xalapa, cuando súbitamente fue sepultado por un alud de tierra.Hoy, su viuda Guadalupe Reyes Córdoba denuncia que no ha sido apoyada por la empresa ni por el Ayuntamiento, contradiciendo a la directora de Obras Públicas, Sulekey Citlalli Hernández, quien aseguró haber apoyado a la familia “Esta constructora está contratada por municipio. Mi esposo acababa de entrar, tenía 5 días laborando. Él entró a trabajar ahí sin un contrato, sin seguro y sin las medidas pertinentes para trabajar. Era un trabajo riesgoso y no tenía protección para su trabajo”, dijo.Aseguró que fue citada a las oficinas de la constructora en la Torre Hakim para poder dialogar y llegar a un arreglo; sin embargo, sólo le dijeron que no tienen dinero para pagar.“El sábado me citaron para platicar con un licenciado de la constructora. Sólo me dijo que ellos no tienen dinero, que es su primer trabajo en todo el año y que no tienen cómo pagarme una indemnización por la muerte de mi esposo”.Señaló que el anuncio por parte de autoridades municipales ha sido publicado en diferentes medios de comunicación pero que ella no ha sido beneficiada de ninguna manera.“Municipio no me ha ayudado en nada. Lo único en lo que me ayudaron fue a conseguir el panteón, eso sí se los agradezco, pero porque yo se los pedí, porque era un requisito en la Fiscalía. Yo quiero desmentir las declaraciones de que ha pagado todo porque es mentira; ni el Ayuntamiento ni la empresa me han pagado”, dijo.De igual forma, la viuda de Ezequiel, de 29 años de edad, quedó sola y con dos hijas de 8 y 6 años de edad, que además de quedar en la orfandad, tendrán que hacerse cargo de los gastos generados por su fallecimiento.“Yo tengo dos niñas, las tres dependíamos de mi esposo y ahora nos quedamos solas. Además de que ya no tenemos el sustento de nuestra familia, tenemos todas las deudas que nos dejó su muerte y no es justo que digan que me han dado dinero cuando no es así”.Para finalizar, la señora Guadalupe señaló que está recibiendo asesoría legal por parte de un abogado que ella contrató, porque nadie le ayudó ni siquiera con asesoría jurídica como las autoridades municipales han referido.