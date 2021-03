Familia de Naranjal pide a autoridades atender caso de desaparición

A unos días de cumplir un año de la desaparición de Luis Ramírez Ramos, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo y piden a las autoridades continuar las investigaciones para dar con su paradero.



Por primera ocasión, los familiares de Luis Ramírez, de 31 años, quien desapareció el 26 de marzo de 2020, hablaron para aclarar información sobre el caso y pedir información que permita encontrarlo.



En entrevista con alcalorpolitico.com, Marco Paul Ramírez Ramos recordó que su hermano desapareció en el transcurso del trabajo a su casa, en un trayecto de aproximadamente cinco minutos.



Debido a que aquel día Marco Paul no se encontraba en el municipio, el 27 de marzo iniciaron la búsqueda de Luis, sin que hasta el momento tengan información de su paradero.



Luis, explica la familia, es un joven que “se quita la camiseta” por ayudar a otros, e inclusive junto con otros amigos colaboraban para mejoras de su comunidad, como poner botes de basura en la zona del río.



Pese a que extraoficialmente se supo que tras la desaparición se encontró un vehículo abandonado, sus familiares no saben si eso tiene relación con su caso. “Eso les corresponde a las autoridades”, apuntaron.



Además, también trascendió que hubo llamadas pidiendo un rescate pero la familia desconoce que esta información sea verídica.



Durante su búsqueda han consultado en hospitales, SEMEFO y también tienen conocimiento de que han encontrado restos humanos en fosas, en la región de Ixzaczoquitlán pero hasta el momento estos hallazgos no coinciden con el ADN de Luis y esto les da una esperanza de que continúe con vida.



Por su parte, Oralia Sinaí, esposa de Luis Ramírez, sólo espera encontrarlo, al igual que sus hijos, un bebé de 10 meses que no ha podido conocer a su padre, porque un mes antes de nacer desapareció y otro niño que está a punto de cumplir 7 años.



“Mis hijos no pueden estar sin él, Luis Ramírez está vivo, yo sé que está ahí y tenemos que encontrarlo. Si Dios no lo quiera, le hicieron algo que nos digan dónde está, yo no quiero culpar a nadie sólo encontrar a mi esposo”, expresó.



Ambos reiteraron que sólo piden a las autoridades que se continúen las investigaciones y se agilice el proceso en su caso y los demás casos de personas desaparecidas, con familias que al igual que ellos sólo quieren encontrar a sus seres queridos.



Agradecieron a los medios de comunicación su apoyo desde el momento de su desaparición pero también pidieron a otros que no tergiversen la información, como el que le gustaba tomarse unas copas, cuando no tomaba y otros datos que en lugar de ayudar, obstruyen el manejo de las investigaciones.