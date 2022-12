Familia de Pedro Castillo, expresidente de Perú, llega a México

Martín Borrego Llorente, director general para América del Sur en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, en México tras concederle asilo político.Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus hijos volaron de Lima hacia la Ciudad de México. “Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina”, escribió en su cuenta de Twitter.Ayer, la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi, declaró que Pablo Monroy, quien fuera embajador de México en ese país era una persona “non grata” en el país y le ordenó salir de Perú y dio plazo de 72 horas.Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la SRE ha decidido no romper relaciones con Perú “porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que trabajan y radican en Perú”. “La embajada continúa en su función, ya está nombrado un encargado”, dijo.“Vamos a defender siempre el derecho de asilo”, agregó López Obrador tras la llegada de la familia de Pedro Castillo a México, quien también aseguró que “el derecho de asilo fue lo que molestó a las autoridades de Perú”.Lee también Crisis en Perú ¿Cuánto comercia México con el país sudamericano?Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo que México ha honrado su tradición de otorgar asilo.“Reconozco al Embajador Pablo Monroy la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas”, expresó en su cuenta de Twitter.Sin embargo, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy aún no llega al país, confirmaron fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que el embajador no venía en el mismo vuelo que la familia de Pedro Castillo, que llegó este miércoles a la Ciudad de México.En tanto, precisó que regresara al país en el plazo de 72 horas establecido por el Gobierno de Perú, tras declararlo persona non grata por la injerencia del Gobierno mexicano en sus asuntos internos.