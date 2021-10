Al igual que cientos de afectados por el huracán Grace en Veracruz, una familia de San Andrés Tlalnelhuayocan exige que se realice el censo para ingresar a los apoyos que el Gobierno federal prometió a quienes sufrieron daños en sus viviendas y que atiendan su llamado ante posible derrumbe de cerro en su casa.La señora Inés Reyes Cholula, con domicilio en el Andador Yamal No. 11 de la colonia Ejidal, ha solicitado al alcalde David Ángeles Aguirre desde el día 24 de agosto, es decir, dos días después del impacto del huracán, que atiendan su petición tras un deslizamiento de tierra que afectó su vivienda tras el paso del huracán Grace.A través de un documento que entregó desde esa fecha en el Ayuntamiento, Inés Reyes explicó a las autoridades que su vivienda de techo de lámina se encuentra en riesgo ante las lluvias que todavía se esperan.“Existe la amenaza con las constantes lluvias de que se termine de derrumbar (el cerro) por completo y sepultar mi vivienda”, asentó.La afectada relató que personal de Protección Civil acudió a valorar el riesgo que existe en su vivienda y le informaron que su situación requería de pronta atención. No obstante, a más de un mes, el alcalde no ha hecho nada al respecto.“Quiero que me ayuden, porque tengo miedo que ocurra una tragedia como la que ocurrió en Xalapa”, dijo al referirse a los derrumbes que sepultaron personas que habitaban en zonas de riesgo.Además de solicitar apoyo al alcalde David Ángeles Aguirre desde el mes de agosto, Inés Reyes expresó que fue a las oficinas del Bienestar para preguntar sobre el censo y acceder a los apoyos de damnificados, pero nadie le dio información.Por tanto, la madre de familia que vive con su hija y su nieto de 4 meses de nacido y quien se dedica a labores de limpieza, solicita que las autoridades resuelvan su situación antes de que ocurra otro derrumbe; y que sea censada para que le otorguen el apoyo de 35 mil pesos que anunciaron que entregarían para apoyo a vivienda de damnificados del huracán Grace.