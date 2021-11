Familia de veracruzano muerto en Yucatán puede buscar otras instancias: AMLO

Los familiares del joven veracruzano José Eduardo Ravelo pueden acudir a instancias superiores si no están conformes con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que determinaron que no fue víctima de abuso policial en Yucatán antes de su muerte.Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no conviene a ninguna autoridad tratar de ocultar o solapar delitos.“Yo sí pienso que en todos los casos si hay elementos y si lo solicitan los familiares se pueden revisar; ya se presentó un informe en el caso del joven que presuntamente había sido asesinado por policías en Mérida, ya la Fiscalía presentó un informe, hizo toda una investigación sobre esto.“Sería bueno que la Fiscalía presentara el resultado (…), si no están de acuerdo el familiar con esa versión, acudir a otras instancias y esclarecer los hechos”, recomendó.El Ejecutivo federal dijo que serán atendidos todos los casos en donde hay dudas y en donde los familiares piden la intervención de su Gobierno.“Lo vamos a hacer siempre y respetuosamente le solicitamos a la Fiscalía que nos ayude, que se atraigan los asuntos si hay los elementos. No hay problema con los gobiernos estatales porque también a ellos les conviene que se aclaren las cosas, no se puede proteger a nadie, no se debe proteger a nadie”.Mencionó que sólo con rectitud se puede tener autoridad moral y política, de ahí que pidió a las autoridades no sudar “calenturas ajenas”.“Trátese de quien se trate, aunque sean familiares. Qué hace la autoridad tapando, encubriendo, en qué le ayuda, en nada y mucho menos ayuda a la vida pública de un país (…).“En todos los casos y esto yo creo que los gobernadores lo entienden muy bien, debe de prevalecer la transparencia y la verdad y si un policía o cualquier servidor público comete un ilícito debe de ser castigado y esto es sano. No proteger a nadie, trátese de quien se trate, aunque sea familiar. Por eso es distinto el servicio público de otras actividades en que hay que actuar con más rectitud que en otros casos”, reiteró.Cabe recordar que el pasado jueves la FGR descartó abusos de policías municipales en Mérida tras la detención de José Eduardo Ravelo, asegurando que en realidad falleció a causa de una neumonía y no por ser agredido por los elementos.Además, la Procuraduría informó que procederá en contra de 3 elementos de la Fiscalía General de Yucatán por falsedad de declaraciones para implicar a los efectivos municipales en abuso de autoridad.De acuerdo con la FGR “hubo “falsedad en dictámenes ministeriales: “por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán”.