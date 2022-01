Familia del periodista asesinado José Luis Gamboa declinó apoyo de la CEAPP

La familia del comunicador asesinado en el puerto de Veracruz, José Luis Gamboa Arenas, no ha requerido la ayuda de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Los Periodistas (CEAPP), sin embargo, la Fiscalía investiga el crimen sin dejar de lado su actividad en los medios de comunicación.Al comparecer ante el Congreso del Estado el presidente del órgano, Silverio Quevedo Elox, recordó que el comunicador José Luis fue privado de la vida el pasado 10 de enero de 2022, sin embargo, la Comisión fue informada del hecho hasta el 15 de enero, “ya que al parecer la familia lo identificó apenas un día antes”.“Es decir, pasaron varios días en que se desconocía el paradero y tampoco hubo en la comisión un reporte o un llamado o notificación sobre la desaparición del periodista. Previo a estos hechos no existió ese reporte de desaparición y también, previo al homicidio tampoco tuvimos una solicitud de intervención por alguna amenaza, por incidentes o hechos que pusieran en riesgo su vida, es decir, no estaba incorporado a ningún procedimiento”.“No obstante y una vez informados se buscó comunicación con la familia del compañero y además, confirmamos que la Fiscalía General del Estado ya había iniciado una investigación, por ello de inmediato se solicitó de manera pública como un manifiesto, un posicionamiento, a nombre de la Comisión, avalado y firmado por todo el pleno, en donde se solicitaba de manera pública a la autoridad ministerial que implementaran un protocolo de investigación de delitos contra la libertad de expresión”.Quevedo Elox añadió que la Secretaría Ejecutiva puso a disposición de los familiares todos los servicios y protocolos con los que cuentan, sin embargo, por así convenir a sus intereses ellos declinaron de su intervención.“Esto por supuesto está debidamente soportado en el expediente que la CEAPP abrió a raíz de lo ocurrido”, argumentó al responder a los cuestionamientos del diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, quien decidió guardar un minuto de silencio en memoria de los periodistas Jorge Celestino Ruiz, María Elena Ferral y Jacinto omero Flores, Gamboa Arenas.En otro tema, cuestionado por la diputada, Tania María Cruz Mejía, el presidente de la CEAPP aclaró que no hay registro de feminicidios dentro del gremio periodístico, apuntando que se están realizando capacitaciones en perspectiva de género y apuntando que hay reportes de 2 casos de agresiones hacia mujeres periodistas.