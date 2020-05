Familia enferma en Veracruz Puerto teme haberse contagiado de COVID-19

“Desde las 6 de la mañana marqué al 911 para que vinieran por mi esposo, ya van más de 7 horas y no vienen, yo no puedo llevarlo porque estoy sola con mi hijo, él también está muy enfermo”.



Fueron las palabras de auxilio de la señora María Esther Méndez quien preocupada por que sus familiares estén contagiados de COVID-19 esperó este miércoles a que paramédicos acudieran a su domicilio, en la ciudad de Veracruz



“Mi esposo está muy mal, tiene mucha tos y se le dificulta respirar y la fiebre muy alta. Le tomé su nivel de oxigenación con un aparato que me regaló mi hija que es enfermera del IMSS pero en Pánuco y sólo tiene el 70%, nivel bajo”, explicó.



La persona enferma, Francisco Soto Arenas, tiene 77 años.



“Él era muy necio (antes de los síntomas) le dijimos que no saliera y era el primero que lo hacía, primero empezó desde hace como 8 días con una gripa según él y a toser mucho”, dijo.



Nicolás, hijo del matrimonio, también presenta síntomas similares a los de su padre, pero de manera no tan aguda, por que se hace cargo de los cuidados de su progenitor.



La señora Esther relata que a su hijo le hicieron pruebas en la Clínica 57 del IMSS hace cinco días y aún no saben los resultados; también que a su esposo no se la practicaron porque que en ese momento aún no tenía complicaciones respiratorias.



Sin embargo, hace dos días visitaron visitaron la misma Clínica 57 solicitando le tomaran la pruebas, pero personal se negó. El señor Francisco se quejaba del frío en el lugar y se sentía incómodo, por lo que se retiraron a su domicilio.



La señora Esther, quien dice sólo tener “un poquito de tos”, convive en el mismo domicilio con su esposo e hijo, apenas protegida con un cubreboca desechable de doble capa.