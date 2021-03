Familia exige justicia por paramédico asesinado en Mariano Escobedo

Tras ser velado en una conocida funeraria de Orizaba, Rafael B. H. “Rafita”, paramédico y bombero que fuera asesinado la mañana del martes en Mariano Escobedo, fue llevado al cementerio municipal.



Sus padres exigieron justicia, pues “Rafita”, de 20 años, “era un buen muchacho y se dedicaba a trabajar, tanto en Bomberos de Orizaba, como manejando alguna de las dos ambulancias que tiene su otro hijo para dar servicio particular de traslados”.



Expresaron su dolor y dijeron no explicarse qué fue lo que sucedió pues su hijo nunca había recibido amenazas de ningún tipo.



“Los vecinos pueden comentar, era un chico educado, noble de corazón y que ayudaba a quienes podía. Exijo a las autoridades estatales, también federales, que nos ayuden a esclarecer esto, porque no puede ser”, expresó la señora Hernández.



Comentó que se despidió de su hijo la mañana del martes, cuando salió para abordar una de las ambulancias y hacer un traslado.



De repente escucharon ruidos raros, luego otra vez los ruidos. Su otro hijo dijo que eran disparos, que no salieran, pero salieron y vieron cómo se iban sujetos a bordo de un taxi.



Ya no pudo ver más a su hijo pequeño con vida. Una vecina la detuvo para que no lo viera. El mayor la hizo a un lado y se subió a la camioneta, sólo les gritó que lo llevaba al hospital.



La siguiente vez que lo vio fue para reconocerlo.



Rafael Bermúdez Hernández tenía 20 años cuando lo asesinaron. Cuando tenía 15 años entró a la Cruz Roja de Mendoza y le gustó. Le gustó ayudar. Luego entró a Bomberos de Orizaba.



La noche del martes, su casco de bombero fue puesto encima de su féretro, su chaqueta al frente. Sus compañeros los pusieron ahí, montaron una guardia de honor y acompañaron a su familia.



Este miércoles una unidad de Bomberos fue al frente de la comitiva de familiares y amigos rumbo al cementerio municipal de Orizaba, para darle el último adiós.