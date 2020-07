Familia niega que joven baleado en Coatza tras persecución de policías sea delincuente

Los padres de uno de los jóvenes que fue baleado y detenido este martes por la noche en el Malecón de Coatzacoalcos aseguran que su hijo fue confundido por la Policía Municipal y ahora se debate entre la vida y la muerte en el hospital.



La madre del estudiante de la carrera de Comercio, identificado como J.M.B., de 23 años de edad, aseguró que su vástago salió a lavar la camioneta Suburban que fue perseguida en el Malecón por elementos de seguridad y terminó con 4 impactos de bala en la espalda y un rozón en la cabeza.



Presuntamente los uniformados le habrían pedido al joven que se detuviera por ser sospechoso y éste al espantarse siguió su camino, lo que originó el intercambio de balas.



A través de un texto enviado a través de redes sociales, la madre pide justicia y a las autoridades municipales le apoyen en la situación.





Texto original



"Buenos días



Soy la mamá del chico que anoche los policías balearon a la altura del malecón por forum, somos unas personas trabajadoras y honorables y se está manejando que mi hijo es un delincuente y por eso lo balearon los policías,



Mi hijo es un estudiante de la universidad de la carrera de comercio y depende totalmente de nosotros y por la falta de uso de bajo la llanta de la camioneta y se estaba poniendo feos los asientos , a lo cual le pedí a mi hijo que la llevara al lavado, al cual yo había ido antes y le pregunté al chico del lavado que si me la podía lavar y me dijo que tenía varios autos antes, se me hizo fácil decirle a mi hijo que el hiciera la cola y se fue en short y chanclas a hacer la cola y cuando fue su turno lavo la camioneta y se enfilaba a la casa y a la altura de playasol una patrulla le dice que se pare y el le pregunta que por qué y ellos le dicen revisión de rutina y mi hijo le da miedo y se da a la fuga y los policías los persiguen y como el no se detuvo los policías le dispararon y ahora tiene 4 balazos en la espalda y está debatiéndose entre la vida y la muerte y por eso perdió el control de la camioneta



Y ahí tirado le pusieron los otros balazos y él dijo que era estudiante y le dijeron que para qué había corrido



Y él les dijo que pidieran una ambulancia y los policías le dijeron ya la cagamos es un estudiante y johny empezó a gritar hasta que los del Oxxo pidieron la ambulancia



Y llego la Cruz Roja y cuando llegamos al lugar de la camioneta los policías no nos querían decir donde estaba y los del Oxxo fue que nos gritaron que se lo habían llevado la ambulancia y que lo traían al hospital



Estoy a su disposición a la hora y lugar que uds decidan, siempre y cuando protejamos la identidad de mi familia y de mi hijo por cualquier posible represalia



Y qué haciendo la investigación se limpie el nombre de mi hijo, puesto que no es nada de lo que informan



Pido por favor que nos digan la razón por la cual le dispararon a mi hijo, puesto que es un estudiante que no usa armas y que su único error es temerles a las autoridades



Pido al Lic Víctor Carranza que nos ayude a aclarar este caso de negligencia y nepotismo contra un estudiante



Pido a la Lic Jazmín Irigoyen que nos ayude a investigar con el Depto. de policía que fue lo qué pasó, ya que este es uno de los temas a su cargo como síndica en el Ayuntamiento.



A la CNDH la intervención por violentar sus derechos



A la prensa que se sepa la verdad y que nos investiguen y que se aclare esta situación



Y principalmente pido la protección para mi hijo, mi familia y mi persona sobre alguna represalia".