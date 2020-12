Familia pide apoyo para quitar árboles que cayeron en su vivienda, en Veracruz Puerto

Una familia que vive en la calle Regatas 1588 de la colonia Playa Linda, en el Puerto de Veracruz, pide ayuda para retirar dos árboles que cayeron en su vivienda tras los vientos del norte registrados el pasado jueves.



Es una casa de lámina y madera que con los vientos es más vulnerable, pero siguen con los troncos y ramas porque el ayuntamiento de Veracruz, se negó a retirarlos porque no están en la vía pública, poniendo en riesgo la estructura.



"Con las ráfagas que hubo de norte de 120 cayó entre las 5 y 6 de la tarde dos ficus que están adyacentes al domicilio, se les habló a las autoridades de Protección Civil y Bomberos y no tomaron la notificación y dijeron que como no está en vía pública o no obstruye algún lugar público no pueden quitarlos", lamentó Alejandro Salazar.



Son dos hermanos los que llegaron a vivir a esta casa hace 20 años y desde entonces estaban ya los árboles, no pensaron que representará un problema de este tipo.



Los vientos huracanados ocasionaron que se desplomarán cayendo sobre las vigas y láminas.



"Cayeron y se llevaron parte de la casa, somos dos hermanos, yo y una hermana de 16 años, el peso del árbol está aplastando el techo y las vigas. Se rompió la madera que tenía en el interior y tabla roca. Lamentable no tenemos el dinero de manera particular para ser talado, nos cobran 10 mil pesos".



Piden que las autoridades los ayuden a quitarlos de sus casas para poder revisar los daños.