Familia pierde pertenencias tras incendio a unos días de Navidad, en Veracruz

Un incendio en vivienda ubicada en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, terminó por consumir casi en su totalidad las pertenencias de la familia, donde también el siniestro acabó con la vida de un loro, mascota familiar.Comentan los testigos, que el fuego habría iniciado presuntamente debido a un cortocircuito en uno de los focos de la recámara, mientras que la familia le atribuye el fallo a una mala instalación eléctrica por parte de la empresa constructora de la casa.Las llamas chispeantes habrían alcanzado la ropa y muebles de la habitación, en donde la presencia de algunas botellas de perfume inflamable aumentó la fuerza de las llamas, suponen los expertos.Una joven de nombre Carmen Aguilar Vera, con quince años de edad, narró lo que vivió al momento del conato, toda vez que ella se encontraba en el interior Justo cuando el fuego inició.Especificó que el cortocircuito fue específicamente en el cuarto de los jefes de la familia, donde lo primero que se incendió fue el colchón y toallas, para así extenderse a otras partes de la casa.Carmen dijo que se encontraba solamente acompañada por su hermano menor en la casa, debido a que sus padres estaban trabajando al momento del incendio.Describió que no tuvo oportunidad de salvaguardar muchas pertenencias, ya que el fuego avanzó rápidamente y no le dio oportunidad de nada, poniendo como prioridad salvaguardarse junto con su hermano, que estaba bajo su responsabilidad en ese momento.Vecinos llegaron a ayudarlos mientras los padres eran localizados y habrían intentado apagar el incendio con agua, pero no pudieron sofocarlo, hasta la llegada de Bomberos Municipales que atendieron el reporte.Además de ropa, la familia perdió muebles, lavadora, televisión, computadoras, documentos y juguetes.El siniestro ocurrió apenas a cuatro días de las celebraciones de Noche Buena y Navidad, lo que deja a la familia sin posibilidades de celebrar y sin el patrimonio que por años construyó.En la vivienda habitaba una familia de dos adultos, y tres menores de edad, quienes resultaron ilesos. El domicilio para quien quiera ayudar con ropa, enseres domésticos, pintura y artículos de limpieza se encuentra en calle Río Cabra 129, entre Río Tajo y Río Guadaquivir, o en su caso pueden contactar la madre de familia de nombre Karina, al número 229 466 553.