Familia que negó existencia de COVID-19 recibe amenazas; sí hay virus, aclaran

Rigoberto Caballero, quien a través de un video difundido por redes sociales acusó a médicos del Hospital General de Perote, así como del Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa, de matar a su hermano, denunció que ahora ha recibido amenazas por decir que el COVID-19 no existe Rigoberto dijo denunciar la situación también a nombre de Pedro Guevara, padre de Carlos Miguel, el joven que falleció.Aunque ahora admite que sí existe el coronavirus, critica que el personal de salud “no está haciendo nada”, recriminando que las actas de defunción se extienden con el diagnóstico de “posible COVID” sin haber pruebas al respecto.“Nos entregaron un certificado de sospecha de COVID, no le hicieron la prueba, cómo un lugar tan grande que tienen los preparativos para esa enfermedad, sale con eso, no dice COVID”, dijo.Precisó que Carlos Miguel no era su familia sanguínea pero se trataba de una persona con la cual creció desde pequeño, por lo cual lo llamaba “hermano”.Comentó que el joven fue llevado al Hospital General de Perote y de ahí fue canalizado al CAE en Xalapa, a donde llegó caminando para una revisión porque presentaba una molestia “de respiración”.“Hemos tenido amenazas. (Nos dicen) que si creemos que no existe, que vayamos desnudos a atender a la gente. Que si no creo en el COVID, vayamos de voluntarios al hospital”.“Sí existe la enfermedad, está viral la enfermedad pero porque los doctores no están haciendo absolutamente nada. Nos dijeron que (Carlos) estaba estable, que estaba bien y tranquilo porque tenemos personas conocidas dentro y después nos dijeron que lo iban a entubar”, dijo.Rigoberto lamentó que el único que está muriendo es el pueblo, pues políticos y otros personajes nada les pasa, por lo que exigió a las autoridades que se atienda a la ciudadanía de la misma manera, “pues también somos humanos”.“Que hagan su trabajo, que no dejen morir al pueblo, yo exijo que hagan su trabajo, dicen que tal médico ya falleció de COVID, es mentira, porque no fallece ningún político, ningún marino, nadie del gobierno, atiéndanos, somos también seres humanos, hoy nos tocó a nosotros pero pedimos que esto ya no pase”, finalizó.