Familiar de interno pide indagar corrupción en CERESOS estatales

En el Cereso de Coatzacoalcos y en otros como el de Zongolica existe una grave corrupción, pues todo se le vende a los internos, hasta la comida, pero están intimidados para no denunciar nada en las supervisiones que se hacen, aseguró la familiar de una persona privada de su libertad.



Indicó que en el centro de reclusión de Coatzacoalcos las cosas estaban más o menos bien hasta la llegada Cecilia Tejeda Ortega como directora, pues por ejemplo el anterior director les daba a los reos una dotación de artículos de aseo personal, pero ahora se los quitaron.



Además de eso, dijo, les cobran todo, la comida, las llamadas, las visitas íntimas, y el que no paga simplemente no tiene nada.



Comentó que por ejemplo el que no paga por su comida le dan las sobras, alimentos insípidos o hasta “descompuestos”, y si quieren comprar algo, por ejemplo un Nescafé, tienen que pagar 250 pesos.



Esa situación, reconoció, no solo pasa ahí, pues al platicar con familiares de otros internos se dan cuenta que ocurre lo mismo en otros, como el de Zongolica, si no es que en todos.



Mencionó que cuando hay supervisiones los internos no pueden decir nada, porque si denuncian algo tienen represalias.



Agregó que además ahora todo mundo tiene preocupación por el COVID-19, pues en el caso del Cereso de Coatzacoalcos los internos cuentan que ha habido varias muertes, pero los directivos dicen que han sido solo 2.