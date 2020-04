Familiar de paciente denuncia malos tratos en Clínica 10 del IMSS, en Xalapa

Rocío Palacios Ramos, hermana de una paciente atendida en la clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xalapa, denunció mala atención por parte de empleados de dicho hospital.



"Fui temprano para que me dieran el medicamento de mi hermana. La asistente me tomó los datos y me dijo que esperara un momento. Regresé al ver que no me atendían y me dijo que no podía darme el medicamento".



Mencionó que le dieron indicaciones de acudir con la jefa de Servicio, la doctora Ariana Romero Manzano, quien también tuvo un trato déspota hacia la ciudadana.



"Ella también me trató muy mal y me dijo que no me podía dar el tratamiento porque muchas personas ya se habían hecho pasar por familiares y que ya habían tenido problemas. Le comenté yo ya había trabajado en la Clínica 10 y que varios me conocían y aun así me dijo que no y casi me sacó a empujones", reclamó.



Explicó que su hermana se encuentra en recuperación y no puede asistir por sus medicamentos, hecho que les hizo saber a los trabajadores del Sector Salud, los cuales ignoraron la situación.



"Yo iba a solicitar su insulina, varios medicamentos para la glucosa. Le comenté a la doctora que lo iba a tener que comprar y me dijo que hiciera lo que quisiera", finalizó.