Familiares de atropellada bloquearon más de una hora la autopista, en Nogales

Medio centenar de habitantes de Nogales cerraron el paso de la autopista Puebla-Córdoba a la altura de la curva de la laguna de Nogales en demanda de que la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, le resuelva una demanda de justicia por el atropellamiento y amputación de la pierna de un familiar; se retiraron luego de dialogar con un representante de Política Regional que se comprometió a acordar una reunión con autoridades de la Fiscalía.Horas antes, los manifestantes bloquearon en la circulación vehicular de oriente 6 y esquina Sur 5 en Orizaba pero al no recibir respuesta de las autoridades, decidieron bloquear el paso de la autopista.Oficiales de la Guardia Nacional arribaron al sitio para dialogar con los manifestantes, quienes no accedieron a liberar el tramo de autopista, hasta en tanto no haya un investigación exhaustiva de la Fiscalía del Estado.La circulación vehicular fue desviada en el acceso a Ciudad Mendoza hacia la carretera federal, aunque esto ocasionó severo congestionamiento, por lo cual solicitaron a los conductores tomar vías alternas.Como se informó en su oportunidad, los familiares de la mujer que fue atropellada el pasado viernes señalaron una presunta complicidad de la fiscal de Nogales, Guadalupe Platas García y la juez de Control, Sarahí Hernández Pérez, quienes dejaron en libertad a Daniela Crescencio Romero, conductora responsable del atropellamiento.La mujer fue ingresada de urgencia a las instalaciones del Hospital Covadonga, donde fue intervenida de urgencia. Lamentablemente ahí perdió la pierna izquierda, mientras que la derecha le quedó muy lastimada y ahora deben pagar la cuenta del nosocomio.La familia afectada señaló que es una injusticia, puesto que están pagando una hospitalización muy costosa, dinero que no tienen. Incluso lamentaron que la deuda seguirá subiendo al paso de las horas debido a que la paciente amerita seguimiento, hospitalización y rehabilitación, por lo cual ahora exigen se esclarezca el proceder de las funcionarias.