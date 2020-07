Familiares de desaparecido claman que Armida “N” y empresarios no queden en libertad

Que los empresarios Armida ”N”, Jesús “N” y Rafael “N”, no queden en libertad, clamaron familiares del ingeniero Edgar Álvarez a la Juez que lleva el caso de desaparición, ya que supuestamente este delito fue cometido por los antes mencionados.



A decir de los familiares, tienen clara la participación de los tres acusados en la desaparición porque la última ubicación donde estuvo Edgar fue la dirección del despacho Costa de Oro 1404 en Boca del Río, donde trabajaban los dos empresarios.



“Nosotros sólo queremos justicia, que nos digan dónde está Edgar, porque él tiene familia, tiene hijos, esposa, padres y amigos que lo quieren, y que no los abandonaría”, expresaron.



En este sentido acusaron que los abogados de los empresarios están tratando de crear una historia totalmente distinta a la realidad para que sus defendidos puedan obtener su libertad.



No obstante, aseguraron que otorgan completa confianza en la investigación que lleva a cabo a Fiscalía General del Estado (FGE), pues han podido verificar las pruebas que se tienen en contra de los empresarios y todo apunta a que ellos participaron en la desaparición y saben cuál es el paradero de su familiar.



Debido a ello, pidieron a la Juez de Control que tome en cuenta todos los datos y pruebas que incriminan a los tres acusados en el delito de desaparición.



“Porque hay mentiras y los empresarios ya están inventando historias a través de sus abogados, pero sólo intentan desviar la atención de lo verdaderamente importante que es la vida de Edgar Álvarez”, finalizaron.