Familiares de desaparecidos deben tener esperanza: Arzobispo de Xalapa

“Nadie nos va a robar la esperanza”, expresó el Arzobispo de Xalapa Jorge Carlos Patrón Wong, al señalar que la Iglesia Católica apuesta por la transformación y la seguridad en el país, así como en Veracruz combatir la inseguridad, puesto que lo más preciado en las familias es pisoteado.En un mensaje que ofreció ante representantes de la prensa en la Capital veracruzana, mencionó que, de manera activa a través de los sacerdotes, obispos y demás integrantes de la grey, se plantea a la población no perder la fe respecto a la situación de las personas desaparecidas.En este sentido, manifestó que los familiares de personas desaparecidas deben mantener la esperanza y nadie se las debe robar.“Nadie nos va a robar la esperanza porque hay muchos papás, muchas mamás, mucha comunidad que seguimos apostando por la transformación y también por la seguridad”, señaló.Si bien reconoció que se trata de la “realidad” que se vive en el país, donde Veracruz no queda exento, es importante hacer frente a la impunidad, pues todas las vidas humanas son valiosas y se debe evitar al máximo que continúe esta situación que marcan a las familias.“Lo primero es no perder la fe y unirse en esperanza, de una manera para que podamos lograr justicia, acabar con la impunidad y sobre todo la comisión e impartición de justicia porque cada persona es valiosa, nos damos cuenta que lo más preciado en las familias es pisoteado, vulnerado por un sistema”, manifestó.Este martes Patrón Wong se reunió con representantes de medios de comunicación en la parroquia María Auxiliadora, donde presentó al sacerdote Juan Beristáin de los Santos, como el nuevo vocero de Arquidiócesis de Xalapa en lugar del padre José Manuel Suazo Reyes.